Lazio, entro due giorni summit Inzaghi-Lotito: sul tavolo il mercato

© foto di Federico Gaetano

Entro i prossimi due giorni, scrive oggi Il Corriere dello Sport in edicola, Simone Inzaghi vedrà Claudio Lotito. Tecnico e presidente della Lazio si riuniranno in un vertice dove si tracceranno le linee del futuro e del mercato biancoceleste. In bilico ci sono chiaramente i big oggetto e soggetti di tante offerte, da Sergej Milinkovic-Savic a Felipe Anderson. Il bilancio è in utile di 45 milioni di euro e la sensazione è che i capitolini vorranno investire sul mercato.