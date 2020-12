Lazio, errori e soldi spesi male: ora anche Tare finisce sotto processo

Dopo gli errori che portano i nomi di Berisha, Jony e Adekanye, il ds della Lazio Tare è finito sul banco degli imputati anche per gli acquisti estivi di Muriqi e Fares. Secondo i media turchi, addirittura l'attaccante potrebbe tornare in prestito al Fenerbahce, anche se i biancocelesti smentiscono con decisione. A gennaio verranno valutati colpi a zero o low cost e anche per questo, dopo una lunga luna di miele, anche il dirigente albanese è finito sotto processo da parte dei tifosi. A riportarlo è Il Messaggero.