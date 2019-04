Lazio, esame superato per Andrè Anderson: Tare vuole confermarlo

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Definito il futuro di Andrè Anderson. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoSalernitana, infatti, il direttore generale della Lazio Igli Tare ha deciso di trattenerlo l'anno prossimo e di metterlo a disposizione di Simone Inzaghi senza ulteriori prestiti. L'esame Salerno, evidentemente, è stato superato a pieni voti. L'ultima parola spetterà all'allenatore, curioso di vedere all'opera in prima persona il nuovo Hernanes. Solo se dovesse avere garanzie sulla titolarità potrebbe restare alla Salernitana per altri dodici mesi, ma per l'italo brasiliano si stanno per spalancare le porte della massima serie.