Lazio eSport, ieri vittoria sul Genoa. E su Twitter nuovo appuntamento per imparare le skill...

Doppia vittoria della Lazio contro il Genoa sul fronte eSports. Nella giornata di ieri la società biancoceleste, in diretta sulla piattaforma dedicata Twitch, ha sfidato e battuto in amichevole quella rossoblù. A FIFA 2020, con il player fabio_ulous, ha ottenuto un doppio successo per 2-1. Lato PES20, il giocatore professionista RaissForever_10 ha ottenuto un netto 3-0 nella prima sfida, andando in difficoltà nella seconda, nella quale ha avuto la meglio soltanto ai calci di rigore (5-4).

In attesa di altri appuntamenti con la nuova sezione nata da poco, la Lazio sul proprio profilo ufficiale Twitter continua con lo "skillario per conoscere e approfondire tecniche e tattiche" dei due giochi di calcio: il tema di oggi è il colpo di tacco laterale.