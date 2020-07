Lazio, Falbo: "Bello esordire in Serie A contro la Juventus. Mi sembrava la Playstation"

Anche Luca Falbo, terzino mancino classe 2000, ha commentato a Lazio Style Channel il proprio esordio in Serie A:"Sono felice perché lo aspettavo da tanto questo momento, è ancora più bello esordire contro la Juve. Ringrazio il mister Inzaghi e lo staff per questa possibilità, mi hanno aiutato. Appena sono entrato sembrava la Playstation, vedere tutti quei giocatori forti. - continua Falbo come riporta Lalaziosiamonoi.it - Unica differenza è stata l’assenza del pubblico, a Rennes in Europa League c’era. Però per il resto bellissimo. Noi giovani siamo sempre disponibili ad ascoltare i consigli dei senatori oltre che del mister. La sensazione è bellissima, siamo in una grandissima squadra. Il mio pensiero va ai miei familiari, sentirò tutti i miei parenti".