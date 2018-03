Lazio, F.Anderson: "Siamo rimasti sempre concentrati, gran risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev. "Abbiamo lavorato tanto sulla compattezza, i gol li facciamo e se non ne prendiamo potevamo fare male davanti. Siamo stati concentrati e sereni con la consapevolezza di poter portare a casa la qualificazione. I giocatori più esperti ci hanno dato calma insieme al mister anche nel momento in cui sono arrivati meno risultati positivi. Adesso dobbiamo pensare al campionato e riposare, aspettiamo il sorteggio e poi penseremo all'Europa League. Sono sereno, ho lavorato tanto ed è normale che qualsiasi giocatore che non gioca spesso non trova subito la forma giusta".