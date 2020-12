Lazio, Fares: "Emozionante ritrovare il Verona. Giocare ogni tre giorni è stancante"

Mohamed Fares ritrova da avversario il Verona. L’esterno della Lazio, ex della gara di questa sera, partirà dalla panchina e ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "È emozionante ritrovare la mia ex squadra, ho indossato questi colori per cinque anni, sono felice di rivedere tutti. Mi auguro possa essere una bella partita. Giochiamo ogni tre giorni, è molto stancante, sulle corsie ci alterniamo. Alla Lazio mi sto trovando bene. Il Verona sta facendo bene, noi oggi scendiamo in campo per risalire la classifica, sarà dura ma metteremo tutto in campo”.