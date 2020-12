Lazio, Fares si ferma un mese. Per lui possibile rientro per il derby del 17 gennaio

Per Mohamed Fares e la sua Lazio non è un buon momento: l'algerino, già fuori dall'elenco dei convocati per la partita contro il Benevento, ha riportato uno stiramento al polpaccio che lo costringerà a rimanere fuori per almeno 20-30 giorni. Oltre alle ultime due partite del 2020 (Napoli e Milan), sottolinea LaLazioSiamoNoi, l'esterno dovrebbe saltare anche i primi appuntamenti del nuovo anno (Genoa, Fiorentina e Parma). L'obiettivo è quello di cercare di rimettersi a disposizione per il derby contro la Roma in programma il 17 gennaio.