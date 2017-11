Lazio, Farris: "Concederemo minutaggio a chi ne avrà bisogno in Europa"

© foto di Federico Gaetano

Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale biancoceleste: "In Europa League ci attendono le ultime due partite del girone: saranno giocate al massimo perché la Lazio scende sempre in campo per dare il meglio, ma visti i tanti impegni e le condizioni atmosferiche che ci aspetteranno in Belgio, concederemo minutaggio a chi ne avrà bisogno per gestire nel migliore dei modi il gruppo".