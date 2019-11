© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime due sfide di campionato Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi a Patric per completare il terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Radu. Una scelta ragionata, così come spiega il suo vice Massimiliano Farris, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Patric è un calciatore veloce e, con le sue qualità balistiche, aiuta la squadra nella costruzione dell’azione offensiva, lavorando meglio i palloni da fornire a centrocampisti ed attaccanti", la spiegazione del secondo allenatore biancoceleste. Il difensore spagnolo classe 1993 ha collezionato finora quattro presenze in quest'avvio di stagione.