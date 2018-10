Lazio, Farris: "Nessuna crisi, vogliamo arrivare tra le prime quattro"

© foto di Federico Gaetano

Il vice-allenatore della Lazio Massimiliano Farris, intervistato da Radio Rai, ha commentato così il successo odierno contro la Fiorentina: "Non siamo qui a nasconderci. Venivamo da due sconfitte pesanti: quella nel derby aveva lasciato delle scorie mentali, temevamo che quella in Europa potesse lasciare anche delle scorie fisiche. Nel secondo tempo di oggi in effetti era subentrata un po' di stanchezza. Parlare di crisi però ci sembrava eccessivo, visto che nelle ultime otto gare abbiamo fatto sei vittorie e solo due sconfitte. Obiettivo? Vogliamo puntare a un posto al sole, una delle prime quattro posizioni in classifica. La squadra doveva fare proprio quello che ha fatto oggi, dimostrando grande unità e grande carattere. Credo che il futuro sarà roseo. Luis Alberto irrequieto? È stato il primo a esultare al gol di Immobile".