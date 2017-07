Lazio, fase di stallo per Keita. Nuovi sviluppi dopo la Supercoppa

© foto di Federico Gaetano

Inter e Juventus non mollano la presa per Keita Balde. L'attaccante della Lazio spinge per raggiungere i bianconeri, Claudio Lotito resiste però nei prossimi giorni avrà nuovi contatti con i dirigenti della Vecchia Signora. Eventuali sviluppi, secondo Tuttosport, potranno aversi dopo la sfida di Supercoppa Italiana del 13 agosto che vedrà di fronte proprio Lazio e Juventus. La punta andrà in scadenza di contratto il prossimo anno.