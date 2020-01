© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio a lavoro per il futuro. Il club capitolino nelle ultime ore non ha chiuso solo per l'arrivo da svincolato di Gonzalo Escalante dall'Eibar. Stando a quanto riportato da Tuttosport il ds biancoceleste Igli Tare nelle scorse ore ha chiuso anche per Gian Marco Distefano, attaccante classe 2000 del Catania.