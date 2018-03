Lazio, Felipe Anderson: "Dispiace non avere mai episodi a favore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel alla fine della vittoria biancoceleste per 2-0 contro la Dinamo Kiev in Europa League: "A Roma non eravamo molto compatti, abbiamo sofferto per quello. Quella partita ci ha insegnato molto, abbiamo capito che avremmo dovuto fare gioco di squadra, cercare gli spazi e sfruttarli. Sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una partita complicata, loro avevano un vantaggio. I più esperti del gruppo ci hanno trasmesso serenità, ci hanno fatto capire che sì, era importante far gol, ma prima sarebbe stato più importante giocare con intelligenza. È stata una partita sofferta, loro ci hanno fatto molti falli. Sono contento che il mio tipo di gioco riesce ad aiutare la squadra. Dobbiamo andare avanti così. Sto lavorando per crescere ancora. Somiglio a Sonic? Beh, spero di arrivare a essere veloce tanto quanto lui. Abbiamo preparato molto bene questa gara e siamo soddisfatti del risultato. Ciò che abbiamo fatto oggi dimostra quanto siamo forti. Anche oggi alcuni episodi sono sfuggiti all’arbitro, ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione. Ci dispiace di non avere mai nulla a favore, siamo consapevoli di dover far leva solamente sulle nostre forze".