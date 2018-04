Lazio, Felipe Anderson: "Oggi il mio compleanno ma non devo pensarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson, esterno della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima del derby: “Oggi è il mio compleanno. Ho ringraziato Dio e tutti quelli che mi hanno mandato messaggi ma non ci devo pensare: devo solo pensare a giocare. Dobbiamo rialzarci subito, oggi è importantissimo e non possiamo entrare con un approccio diverso a quelli degli ultimi sette-otto mesi. Dobbiamo essere forti, rialzare la testa e non commettere gli stessi errori. Rispetto per la Roma ma paura mai, siamo la Lazio”.