Lazio, Felipe Anderson può partire. Possibile scambio con Glik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio può sacrificare Felipe Anderson. Inzaghi non ha messo il veto sul brasiliano, Jorge Mendes è al lavoro per portarlo al Monaco: 40-50 milioni di valutazione. In questo senso, di ritorno, ci potrebbe essere un piccolo sconto se, nella trattativa, fosse inserito Kamil Glik. A spiegarlo è Il Messaggero.