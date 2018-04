Lazio, Felipe Anderson: "Tifosi uomo in più, palla a terra siamo più forti"

© foto di Federico Gaetano

Al termine del match vinto con il Salisburgo, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo un po' arrabbiati per gli episodi però non possiamo farci influenzare in campo perchè quando giochiamo palla a terra sappiamo che siamo più forti e lo abbiamo dimostrato anche questa sera".

Gara giocata con intensità.

"Lavoriamo tanto. Abbiamo studiato i nostri avversari. Sappiamo che loro hanno tanta intensità ma in casa non potevamo avere un atteggiamento diverso".

Stiamo vedendo il miglior Felipe Anderson?

"Con il lavoro questa stagione potevo crescere ancora. C'è stato l'infortunio ma è passato. Ora devo stare a disposizione e quando c'è l'opportunità dimostrare di essere all'altezza".

Quanto è importante avere l'affetto dei tifosi?

"E' un uomo in più. Quando siamo entrati in campo abbiamo visto tutti che saltavamo, cantavano e ci davano il sostegno. Sono un uomo in più in campo".