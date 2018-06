Lazio, Felipe Anderson verso il West Ham: offerta da 38 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson a un passo dal West Ham: secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il fantasista brasiliano è prossimo a lasciare la Lazio per trasferirsi a Londra, tanto da essere in trattativa per un contratto quinquennale. L'offerta degli Hammers al club, al momento, è di 38 milioni di euro.