Lazio-Fenerbahce, asse caldo: dopo Muriqi, si tratta per la cessione di Bastos

Roma-Istanbul, solo andata da un lato e dall'altro. E in maniera slegata. Chiusa la trattativa con il Fenerbahce per Vedat Muriqi, c'è un nuovo affare in vista tra la Lazio e il club turco. Bastos, valutato circa 5 milioni da Lotito e Tare, è entrato nel mirino dei del Fenerbahce, che l'ha richiesto, ha avanzato una proposta di 3 milioni e spera di chiudere a metà strada nei prossimi giorni. Non si tratterebbe di un'operazione legata a quella per Muriqi, che invece è già definita in tutti i suoi dettagli. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.