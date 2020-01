© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Fiorentina e Bologna, il terzino ex Real Madrid Fabio Coentrao è stato proposto anche alla Lazio. Lo scrive Lalaziosiamonoi.it che spiega come l'intermediario che ha fatto il nome del giocatore è l'ex Fernando Couto. Dalla Lazio, coperta nel ruolo da Lulic, Jony e Lukaku, è però arrivato un no alla proposta.