Lazio, ferragosto in stand-by tra la frenesia per Silva e le altre operazioni

La Lazio freme per l’arrivo di David Silva, continua a parlare con la Spal per Fares e aspetta la cessione di Caicedo per ufficializzare Muriqi. Tre situazioni che al momento sono in stand-by, dopo che nei giorni scorsi avevano subito delle significative accelerate. Su TMW si è raccontato come Tare non sia disposto ad aspettare in eterno il fuoriclasse spagnolo, che domani scenderà in campo con il City nei quarti di Champions contro il Lione. Silva ha accettato l’offerta della Lazio (triennale a 4 milioni), sembrava prossimo l’annuncio ma il fratello-manager sta prendendo tempo: ci sono interessamenti di altre squadre (quello della Juventus è stato smentito) e sta giocando a rialzo con il club di Lotito per la commissione da ricevere: entro domenica è attesa la risposta definitiva.

Ferragosto in attesa dunque per la Lazio, che oltre a coltivare il sogno Silva ha messo le basi per rinforzare la squadra in altri reparti. Con la Spal - con cui ci sono ottimi rapporti dopo l’affare per Lazzari la scorsa stagione - c’è in ballo il nome di Fares. L’algerino 24enne è una precisa richiesta di Inzaghi, che ha tracciato il suo profilo già da un anno. Al momento però tra Ferrara e la Capitale c’è calma piatta: la valutazione del giocatore è di 11 milioni, la Lazio ne ha offerti 7. A differenza di quanto si ipotizzava, non entrerà nella trattativa Lombardi, l’esterno destro reduce dal prestito alla Salernitana ha altre richieste dalla Serie A. Partirà in ritiro con i biancocelesti, poi verrà deciso il suo futuro.

A dir la verità, però, nei giorni scorsi una seria sterzata Lotito l’ha data per Muriqi: arriverà dal Fenerbahce per 17 milioni (15 parte fissa, più 2 di bonus). Il suo trasferimento però è legato alla cessione di Caicedo, destinazione Al-Duhail. Le parti sono ancora lontane (la richiesta è di 5-6 milioni), ma la volontà è unanime e da Roma sono convinti che l’affare si farà. Da registrare anche una brusca frenata per Borja Mayoral: da giorni le parti non si aggiornano, possibile che Tare abbia cambiato obiettivo per l’attacco, dove oltre a Muriqi arriverà sicuramente un altro rinforzo (Adekanye farà il quinto nel reparto).