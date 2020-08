Lazio, fiducia totale per David Silva. Ma annuncio solo la fine della Champions del City

In casa Lazio continua ad essere una priorità assolta il destino di David Silva: lo spagnolo, secondo quanto rivela Sky, ha dato apertura totale l'arrivo in Italia, la Serie A è un campionato che lo intriga e Roma una città che sicuramente attira. Si tratta sulla base di un triennale e dalla parte dei biancocelesti c'è massima fiducia per un esito positivo della contrattazione: in ogni caso, per rispetto degli attuali impegni dello spagnolo, ogni annuncio verrà rimandato fino a dopo la fine dell'avventura del Manchester City in Champions League.