Lazio, finalmente Lulic. Il calvario sta per finire: obiettivo riaverlo in campo col Bayern Monaco

Oltre al recupero di Acerbi e Lucas Leiva, l’altra buona notizia per è il ritorno dalla Svizzera di Senad Lulic. Il capitano è alle prese con un problema postumo all’operazione alla caviglia andata in scena ormai quasi un anno fa. Ora il bosniaco spera di non sentire più dolori e potersi così finalmente mettere a disposizione del tecnico - sottolinea Tuttosport - magari per gli ottavi di finale di Champions con il Bayern Monaco. Sarebbe un premio alla carriera dopo aver dato tutto per la Lazio. In vista di Genova, da monitorare anche le condizioni di Luiz Felipe e Correa: entrambi ieri hanno svolto solo palestra. Ancora out Parolo e Fares, che proveranno a rientrare in corsa nel bel mezzo del tour de force.