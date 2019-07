Lazio, finite le vacanze: ecco il programma dell’estate

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

Penultimo giorno di vacanza per la Lazio di Inzaghi che da martedì darà ufficialmente inizio alla nuova stagione. “Mi hanno garantito che ci sarà una squadra all’altezza” aveva detto prima dell’estate il tecnico, che per ora può essere soddisfatto visti i quattro arrivi (Vavro e Adekanye già ufficiali, mentre per Lazzari e Jony manca solo l’annuncio). Visite mediche in mattinata presso la clinica Paideia (scaglionati a gruppi), allenamento nel pomeriggio (ore 18.00 a Formello). Sarà questo il programma fino a venerdì, quando dopo la seduta della mattina i biancocelesti partiranno per il ritiro d’Auronzo di Cadore. Bisognerà fare particolare attenzione alla giornata di mercoledì, il 10, molto importante per due motivi. Il primo perché è il giorno in cui verrà svelata la nuova maglia al Campidoglio davanti la sindaca Virginia Raggi, e poi perché in clinica è atteso Milinkovic per i controlli d’idoneità.

Doppio ritiro - Da sabato 13 la Lazio si allenerà sotto le ‘Tre Cime di Lavaredo’. Ci saranno i nuovi acquisti, pronti a soddisfare la curiosità dei tanti tifosi che saliranno da Roma, ma mancheranno i reduci dagli impegni con le nazionali (Immobile e Acerbi su tutti): loro in virtù degli sforzi fatti a giugno avranno una settimana di riposo in più. Il 27 luglio la squadra tornerà alla base e dopo una settimana scatterà la seconda fase della preparazione: dal 3 al 10 a Marienfeld, in Germania.

Le amichevoli - Quattro di queste andranno in scena durante il primo ritiro. La Lazio aprirà le danze contro l’Auronzo di Cadore (domenica 14 luglio, orario da definire), poi sarà la volta della Top 11 del Cadore (mercoledì 17 luglio), della Triestina (domenica 21 luglio) e infine della Virtus Entella (mercoledì 24 luglio). Il livello dei test pre campionato si alzerà ad agosto. Il 2 i biancocelesti saranno di scena in Inghilterra contro il Bournemouth (stadio 'Dean Court', ore 20.45), mentre il 3 alla Benteler Arena di Paderborn contro i padroni di casa (ore 16.00). Infine sarà il turno del Celta Vigo sabato 10 agosto (Vigo, orario da definire).