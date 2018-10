Lazio-Fiorentina, 1-0: agli uomini di Inzaghi basta un gol di Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria fondamentale in una partita estremamente complicata, come da pronostico. Alla Lazio basta la rete di Ciro Immobile per battere la Fiorentina all'Olimpico in una sfida molto combattuta con poche nitide occasioni da gol.

SOLIDITA' E RIPARTENZE - Nella prima frazione inizia bene la Fiorentina, anche se la prima conclusione è della Lazio con Parolo, dopo pochi secondi. Col passare dei minuti i viola alzano il baricentro e arrivano spesso e volentieri dalle parti di Strakosha, seppur con poca efficacia. E infatti è la Lazio a trovare la rete col solito Ciro Immobile, bravo a staccarsi dalla marcatura di Benassi e toccare in rete un angolo deviato da Radu. I viola tentano la reazione sfruttando il talento, ma la Lazio è ben messa in campo e riesce a respingere gli assalti senza soffrire particolarmente. E il risultato di 1-0 al termine dei primi 45 minuti sembra comunque giusto.

LA VIOLA CI PROVA - Nella prima parte della ripresa si abbassano un po' i ritmi, probabilmente anche a causa della stanchezza. Ma la Fiorentina ha tutta l'intenzione di trovare il gol del pareggio e per farlo si affida al solito Federico Chiesa, assente ingiustificato nei primi 45'. Pioli passa al 4-2-3-1 e dalla sinistra il numero 25 viola è sempre pericoloso, arrivando spesso sul fondo con le sue serpentine. La Lazio però, grazie soprattutto alle ottime prestazioni di Acerbi e Radu, non perde lucidità e riesce a respingere le incursioni gigliate. Seppur soffrendo, specialmente nel finale quando per volere di Inzaghi rinuncia a costruire gioco affidandosi solo al contropiede con Correa (out sia Immobile che Caicedo). Gli ultimi 15 minuti sono un assedio viola, con gli uomini di Pioli che però non riescono a sfruttare almeno 2 ottime azioni d'attacco. E la Lazio, dopo le sconfitte nel derby e contro l'Eintracht in Europa League, centra la vittoria e porta a casa 3 fondamentali punti in ottica campionato.