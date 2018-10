Lazio-Fiorentina, 1-0 all'intervallo: gara intensa, per ora decide Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio avanti 1-0 sulla Fiorentina al termine della prima frazione di gioco, rete decisiva di Ciro Immobile. Buon inizio della Fiorentina, brava a creare situazioni pericolose soprattutto grazie alla qualità di Pjaca e alle idee di un ispirato Gerson. Lazio compatta e pronta a ripartire che fa male ai viola sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Leiva, rifinito da Radu (di testa) e concluso dal solito Ciro Immobile, bravissimo a liberarsi dalla marcatura 'leggera' di Benassi e mettere alle spalle di Lafont da pochi passi.

Fiorentina che prova a riorganizzarsi ma che rischia ancora dopo un errore in presa di Lafont su cui Caicedo non riesce ad essere incisivo.

Nel mezzo, due situazioni pericolose per entrambe le squadre nate da due disattenzioni: prima Benassi non riesce a battere Strakosha dopo un passaggio folle di Wallace verso il centro dell'area biancoceleste. Poi Lafont che esce fin quasi a centrocampo per anticipare Leiva. salvo 'bucare' il colpo di testa lasciando la porta sguarnita.

In generale una partita piuttosto frizzante, con i viola che provano a fare la gara e la Lazio pronta a giocarsela con le ripartenze ed il contropiede.