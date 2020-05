Lazio, Formello è attrezzato ma il protocollo non piace al club

Le parole di ieri di Malagò sembravano potessero spianare la strada che avrebbe dovuto condurre la Serie A al 13 giugno, la data indicata come quella per la ripartenza. Di ostacoli, però, ce ne sono ancora tanti perché le modiche che la FIGC ha dovuto apportare al protocollo sanitario, su indicazione del CTS, sono considerate troppo stringenti e restrittive. Tanti club si stanno ribellando in queste ore, uscendo pubblicamente allo scoperto perché ritengono infattibili alcune richieste del governo. La necessità di un lungo ritiro, una sorta di clausura in cui va sempre mantenuto il distanziamento sociale, e soprattutto la reazione all'eventualità della scoperta di una nuova positività in squadra: se dovesse accadere, non verrebbe isolato il singolo in questione come in Germania, ma l'intero gruppo squadra. Tradotto: diventerebbe impossibile arrivare alla fine del campionato.

Misure che non piacciono neanche alla Lazio. "La struttura del nostro centro sportivo è sanificata e privata, prima di essere ammessi a scaglioni, distanziati singolarmente e a ora differenti, gli è stata misurata temperatura, ossimetria e frequenza cardiaca. Una volta ammessi vuol dire che sono perfetti, altro che sani o ammalati. Li controlliamo ogni 4 giorni, è difficilissimo che si contagino. Se capitasse, li isoleremmo senza bisogno di controllare gli altri, perché non entrano in contatto con nessuno”, ha spiegato Ivo Pulcini, uno dei responsabili sanitari del club biancoceleste. "Scelta che potrebbe essere rivista", ha detto Malagò, che lascia ben sperare su questo punto. Più complicato invece che venga fatto dietro-front sul maxi ritiro: nonostante sia contraria, se dovesse essere confermato la Lazio sarebbe pronta a farlo avendo a disposizione una struttura all'avanguardia con oltre 50 posti letto.