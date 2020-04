Lazio, Formello è pronto. E Lotito aspetta il via libera ufficiale per organizzare le visite mediche

Ripresa del campionato? Lotito ha parlato la settimana scorsa, ha rotto gli indugi ed è in posizione di attesa, sottolinea il Corriere dello Sport. Quel che doveva dire lo ha detto, adesso aspetta le decisioni ufficiali. Ieri si è riunita la commissione medico-scientifica incaricata dalla Figc, ha stilato i protocolli che saranno presentati al governo. La Lazio, appena ottenuto il via, procederà con l’organizzazione delle visite indicate dalla commissione. Lotito spera di poter partire il 27 aprile, una settimana prima del fatidico 4 maggio, giorno in cui dovrebbero ricominciare gli allenamenti (il via libera deve arrivare attraverso il prossimo decreto governativo). Il centro sportivo di Formello è stato sanificato, saranno disposte due entrate differenziate: una per la squadra da via della Selvotta e una per i dipendenti (ingresso principale di via di Santa Cornelia). I giocatori non entrerebbero in contatto con nessuno. Si lavorerebbe in gruppetti evitando le partitelle, seguendo i protocolli Figc.