Lazio forza undici. La parola 'Scudetto' non può non essere pronunciata

E con il 5-1 alla Sampdoria siamo a quota undici vittorie consecutive. La Lazio di Simone Inzaghi non si ferma più e dopo aver battuto i blucerchiati in maniera così netta e senza mai soffrire la parola Scudetto non può più essere ignorata. Da una parte il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, con 23 gol fatti in 19 giornate, dall'altra l'intera squadra che si muove alla perfezione e che giornata dopo giornata è sempre più consapevole dei propri mezzi. I numeri parlano chiaro. Quello biancoceleste è secondo miglior attacco del nostro campionato, dietro solo a quello dell'Atalanta, e anche la difesa è la seconda per il minor numero di gol subiti, alla pari con la Juventus e con due reti in più rispetto all'Inter.

"Il nostro obiettivo è la Champions League". Questa la frase detta e ripetuta da tutti in casa Lazio, da Lotito a Tare fino a Inzaghi e ai giocatori, ma modestia a parte i capitolini devono puntare più in alto, visto che sia Juventus che Inter sono a portata di mano. Adesso il Napoli in Coppa Italia e poi il derby contro la Roma, una partita trappola. Negli ultimi anni è infatti accaduto molto spesso che la squadra più in forma non riuscisse a portare a casa i tre punti, ma questa Lazio non può e non deve avere paura di nessuno.