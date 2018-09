Lazio-Frosinone, 0-0 all'intervallo: Immobile spreca, i ciociari ci provano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo bloccato sullo 0-0 fra Lazio e Frosinone. Il copione del match, proprio come ci si aspettava, ha visto la Lazio pressare subito forte alla ricerca del gol del vantaggio. Rete che arriva dopo 4 minuti con Milinkovic-Savic, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo aver consultato il Var. Il Frosinone, dopo 10 minuti di assalto biancoceleste, si sveglia e prova a far male alla difesa biancoceleste soprattutto con gli inserimenti di Cassata e le sgroppate sulla fascia di Zampano ma gli uomini di Inzaghi reggono e anzi provano a più riprese a segnare il gol dell'1-0 con Parolo, Immobile (clamoroso il suo errore al 29esimo) e Milinkovic-Savic. Nonostante lo sforzo offensivo, però, gli uomini di Longo riescono a non subire grazie ad una squadra corta e stretta verso il centro e a pochi secondi dalla fine del tempo si fanno nuovamente pericolosi due volte con Perica, prima su contropiede e poi di testa su calcio d'angolo.

Risultato comunque bloccato dopo 45' e ripresa che si annuncia giocata e combattuta.