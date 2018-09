Lazio-Frosinone, 1-0 il finale: Luis Alberto regala tranquillità per la sosta

© foto di Federico Gaetano

La Lazio batte il Frosinone e centra la prima vittoria stagionale in campionato. A decidere la sfida dell'Olimpico ci ha pensato Luis Alberto, bravissimo a sfruttare una delle poche disattenzioni della difesa ciociara.

OCCASIONI E CONTROPIEDI - La Lazio parte subito fortissimo con la rete, annullata dopo consulto col Var, di Milinkovic-Savic in mischia. Poi, nel giro di pochi minuti, almeno altre 3-4 nitide occasioni da gol ancora con Milinkovic, Parolo e soprattutto un Immobile stranamente non letale davanti alla porta. Dall'altra parte il Frosinone, attento in difesa e pronto a giocarsela in contropiede, soprattutto con le cavalcate di Zampano, gli inserimenti di Cassata e le idee di Ciano. Ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

GOL, GESTIONE E QUALCHE RISCHIO - Nella ripresa la Lazio entra in campo convinta e decisa a segnare questo benedetto gol del vantaggio. E Luis Alberto ci mette pochissimo, 3 minuti, a trovare la gioia personale con un preciso e potente tiro dal limite dell'area dopo una mischia. La squadra di Inzaghi, forse anche a causa di una condizione fisica ancora non ottimale, prova a gestire il risultato col possesso palla e con qualche sortita offensiva guidata dai soliti Immobile-Luis Alberto-Milinkovic. Ma il Frosinone non ci sta e prova in ogni modo a riaprire la gara. E proprio la caparbietà dei ciociari crea non pochi grattacapi alla retroguardia biancoceleste e più in generale a tutta la squadra, ma alla fine il risultato non cambierà più fino al triplice fischio. La Lazio arriva così alla sosta con una condizione mentale migliore rispetto all'ultima settimana, mentre il Frosinone con qualche rimpianto ma anche una consapevolezza importante in vista del proseguimento della stagione.