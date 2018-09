Lazio-Frosinone, Badelj in panca. Campbell spera nella prima da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio cerca i primi punti stagionali contro il Frosinone. Pochi dubbi di formazione per mister Inzaghi, che in difesa dovrebbe confermare Wallace al posto dell'infortunato Luiz Felipe. Ancora panchina, almeno dall'inizio, per i nuovi acquisti Badelj e Correa. Stesso discorso per Durmisi, in svantaggio rispetto a Lulic per il ruolo di laterale sinistro. Ai box, oltre al difensore brasiliano, anche Berisha (lesione muscolare) e Lukaku (tendinopatia al ginocchio).

Questa la probabile formazione dei biancocelesti:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S.Inzaghi.

Il Frosinone cerca l'impresa nel derby. Il nuovo acquisto Campbell punta alla prima da titolare, ma Ciano al momento resta in vantaggio. Hallfredsson è ancora ko per un problema muscolare alla coscia sinistra, in mediana partiranno così dal 1' Soddimo, Crisetig e Chibsah. Ultimo ballottaggio tra Krajnc e Capuano, con lo sloveno che sembra favorito.

Questa la probabile formazione dei ciociari:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Crisetig, Soddimo, Chibsah, Molinaro; Perica, Ciano. Allenatore: Longo.