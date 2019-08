La Gazzetta dello Sport parla dell'intesa oramai raggiunta fra la Lazio e Felipe Caicedo per il rinnovo di contratto dell'attaccante. L'attuale accordo scadrà nel 2021, ma il giocatore e la società si sono accordati per un prolungamento fino al 2022 con ingaggio da 2 milioni di euro annui. La firma, si legge, è prevista per le prossime ore.