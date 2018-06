Lazio, futuro in bilico per Peruzzi: il rinnovo non è ancora arrivato

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Angelo Peruzzi è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club manager non ha ancora rinnovato il contratto e starebbe riflettendo sul suo futuro. Potrebbe essere una perdita sostanziosa per la Lazio. Sì, perché l’ex portierone biancoceleste ha contribuito in modo prezioso a costruire quel gruppo che oggi Simone Inzaghi ha la fortuna di guidare. Già lo scorso anno la firma arrivò solamente durante il ritiro di Auronzo di Cadore. Questa volta Lotito e il suo entourage sperano di trovare un accordo in tempi più brevi. Peruzzi ha sempre dimostrato di essere un ottimo mediatore tra squadra e società e lo spogliatoio, alla ricerca del riscatto dopo la delusione di una Champions sfumata per nulla, necessita del suo fedele alleato per ripartire.