Lazio, Gattuso prima scelta di Lotito per sostituire Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Rino Gattuso è la prima scelta di Claudio Lotito per sedere sulla panchina della Lazio, in caso di un'eventuale partenza di Simone Inzaghi. La rosa di candidati non c'è più, in quanto l'ex tecnico rossonero è la prima ed unica scelta, tant'è che ci sarebbe già stato un contatto. Bisognerà trovare un accordo tra le parti ma la destinazione sembra essere gradita dall'allenatore calabrese.