Lazio, Gelson Martins è il prescelto: primi contatti con il portoghese

La Lazio punta forte su Gelson Martins e ha avviato i primi contatti col giocatore che si è svincolato unilateralmente dallo Sporting Lisbona chiedendo la 'giusta causa' dopo l'aggressione subita da un gruppo di tifosi al termine della passata stagione. Il giocatore chiede garanzie non solo per quanto riguarda un ricco contratto da svincolato, ma anche per l'eventuale pagamento dei danni nel caso in cui dovesse perdere la causa con il club lusitano. Su di lui ci sono anche l'Arsenal e il Benfica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.