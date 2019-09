Lazio-Genoa, formazioni ufficiali: torna Immobile, panchina per Schone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa. Nei biancocelesti torna Ciro Immobile dal primo minuto, supportato da Correa. In difesa c'è Luiz Felipe dal primo minuto con Acerbi e Radu. Sulle fasce Marusic e Lulic, in mezzo al campo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

Nel Genoa c'è Criscito, che ha superato i problemi delle ultime ore e parte dal primo minuto. Insieme a Romero c'è anche la novità El Yamiq, con Biraschi che si accomoda in panchina. Le due novità maggiori sono a centrocampo e in attacco: panchina per Schone e Pinamonti, dentro Cassata e Sanabria. Kouamè completa l'attacco, in mezzo al campo Lerager e Radovanovic. Barreca e Ghgiglione sulle fasce.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Patric, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Berisha, Parolo, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Cassata, Barreca; Kouamè, Sanabria. A disp.: Jandrei, Marchetti, Biraschi, Goldaniga, Zapata, Ankersen, Jagiello, Pajac, Schone, Favilli, Pinamonti, Pandev. All.: Aurelio Andreazzoli