Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Caicedo e Gunter titolari

© foto di Federico Gaetano

Caicedo di nuovo titolare (al posto di Luis Alberto) dopo la buona prestazione offerta in Europa League da una parte, le sorprese Medeiros e Gunter dall'altra. Sono ufficiali le formazioni di Lazio e Genoa, che si affronteranno tra poco all'Olimpico nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Davide Ballardini, che scelgono moduli speculari per affrontarsi:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Spolli, Zukanovic, Biraschi; Romulo, Hiljemark, Gunter, Bessa, Criscito; Medeiros, Piatek.