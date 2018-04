Lazio, gesto di stizza di Luis Alberto dopo il cambio con Felipe Anderson

© foto di Federico Gaetano

Autore di una buona prestazione, impreziosita dall'assist per Parolo, Luis Alberto sembra non aver gradito la sostituzione di Simone Inzaghi, che lo ha rimpiazzato al 65' con Felipe Anderson. Lo spagnolo ha allargato le braccia in segno di sconforto mentre andava ad accomodarsi in panchina, poi con un gesto di stizza ha lanciato via lo scarpino. Troppa la voglia di restare in campo per aiutare la squadra, con il punteggio ancora in bilico. Un atteggiamento, però, che non sarà piaciuto al mister piacentino, che qualche tempo fa aveva mostrato il polso fermo con il brasiliano e che sicuramente parlerà con l'ex Liverpool per riportarlo sulla retta via. Intanto, però, Inzaghi ha avuto ragione perché proprio il brasiliano ha firmato la rete del 3-2.