Lazio, giocatori in campo con Lotito nella battaglia per la ripresa

Ha sempre cercato di tutelare i propri giocatori, Claudio Lotito, consapevole che in caso di ripresa del campionato non ci sarebbero stati impatti significativi sul bilancio della sua Lazio. Se si dovesse riprendere, la squadra vedrebbe salva tutti gli accordi, ma se il governo deciderà di mettere i titoli di coda alla stagione cambieranno gli scenari e di conseguenza anche le mosse della società biancoceleste. Perché, in più senza gli introiti dei diritti tv, il presidente "risparmierebbe quattro mensilità", come ha spiegato nell'intervista di lunedì a Repubblica: in termini di numeri si tratterebbero di circa 25 milioni di euro lordi (sui 75 totali del monte ingaggi della rosa). Motivo per cui anche i calciatori, che hanno apprezzato fin da subito l'atteggiamento nei propri confronti di Lotito, sono già scesi in campo, non in quello da gioco ma in quello 'politico' di questo conflitto per il futuro del calcio italiano. Perché come ha ricordato Immobile ieri, bisogna "pensare anche a quelle persone che lavorano nel mondo del calcio ma guadagnano solo mille euro". Una presa di posizione chiara da parte dei leader dello spogliatoio che sperano di smuovere le acque il più possibile.