Strascichi polemici il giorno dopo Napoli-Lazio di Coppa Italia. Attivi questa mattina sui social due simboli della squadra di Simone Inzaghi, il bomber Ciro Immobile e il regista Lucas Leiva. L'attuale capocannoniere della Serie A s'è reso protagonista al San Paolo di una prestazione negativa e, soprattutto, di un penalty calciato male. Immobile infatti è scivolato al momento della battuta e ha spedito il pallone ben sopra la traversa: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani", la citazione postata da Ciro Immobile su Instagram.

Decisamente più esplicito Lucas Leiva. "Non era mai fallo", ha detto il centrocampista brasiliano in riferimento al primo giallo per fallo su Zielinski che poi s'è tramutato in rosso a causa della reazione contro l'arbitro. "Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio", ha scritto.