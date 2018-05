Lazio, Glik nel mirino: l’Europa per battere la concorrenza del Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Kamil Glik (30) al Monaco. Il difensore polacco vorrebbe lasciare il Principato, mentre Tuttosport scrive che la Lazio segue con grande interesse il calciatore. Il Torino vorrebbe riportarlo in maglia granata, ma la Lazio avrebbe l’appeal delle coppe europee per convincere Glik ad accettare il trasferimento a Formello. Per acquistare il polacco, però, servono almeno dieci milioni di euro.