Lazio, Glik nome caldo per il dopo De Vrij. Servono 15mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre Stefan De Vrij è oramai un nome per il presente ma non per il futuro, in casa Lazio è già iniziata la caccia all'erede dell'olandese al centro del pacchetto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il nome più caldo al momento è quello di Kamil Glik, ex capitano del Torino oggi al Monaco. la valutazione del polacco si aggira su 15 milioni di euro.