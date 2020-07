Lazio, grande dubbio a sinistra: con Jony out, ora è sfida Anderson-Lukaku. Favorito il primo

Novità sull'undici che Simone Inzaghi sta preparando in vista della partita di domani tra la sua Lazio e la Juventus. Sopratutto per quanto concerne la fascia sinistra, dove inizialmente si pensava che dovesse giocare Jony (non sarà neanche convocato, invece) e poi Jordan Lukaku. Stando a quanto si apprende da LaLazioSiamoNoi.net, però, starebbe emergendo la candidatura di Djavan Anderson al posto del belga, a causa della sua miglior condizione fisica, che potrebbe rivelarsi utile nel limitare un asse potenzialmente devastante come quello juventino di destra, con due scattisti come Douglas Costa e Cuadrado.