© foto di Federico Gaetano

Esordio in Serie A per Guido Guerrieri, giovane portiere di scuola Lazio che ieri nel match fra i biancocelesti e il Bologna ha messo a referto il suo primo gettone nella massima serie. “Sono abbastanza contento complessivamente del mio esordio - ha detto a Lazio Style Channel -, mi sono emozionato molto, ma pretendo tanto da me stesso però. Tengo molto a questa squadra ed a questi tifosi, oggi sono molto contento d’aver coronato il mio sogno.

In passato mi sono sempre ben comportato con le giovanili e mi aspettavo di debuttare tanto tempo fa, ma ho continuato ad allenarmi ed oggi è arrivato il giorno che volevo. Quella di oggi non era una partita facile, ma pretendo molto di più da me stesso. Ho rotto il ghiaccio e mi sono divertito, spero che questo sia solo un punto di partenza.

Tengo molto a questa Società e lavorerò molto per arrivare ad essere il primo portiere. Mister Grigioni mi ha fatto i complimenti, ma era molto emozionato anche lui per me".