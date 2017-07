Lazio, Guerrieri: "Felice di potermi giocare le mie carte in biancoceleste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente oggi al raduno della Lazio Guido Guerrieri, reduce da un'esperienza al Trapani, analizza così il suo futuro ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sicuramente il Trapani è stata un'esperienza poco esaltante a livello personale. Mi sento comunque cresciuto caratterialmente cosa fondamentale per il mio ruolo. Sono contentissimo di aver scelto di giocarmi le mie carte qui alla Lazio, ho voglia di dimostrare tutto il mio valore con la squadra con cui sono cresciuto. Sono felice di essere tornato agli ordini di Grigioni, può aiutarmi in tutto e per tutto e farmi migliorare in tutte le caratteristiche. Può darmi qualcosa in più a livello professionale. Sono contento di ritrovare lo staff con cui sono cresciuto a livello di settore giovanile e farlo in prima squadra mi rende contento”.