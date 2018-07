© foto di Federico De Luca

In attesa di sviluppi sul fronte Acerbi - sottolinea Il Messaggero - la Lazio pare si sia inserita nella trattativa per Gustavo Gomez del Milan visti i recenti problemi con la firma per il Boca Juniors. Centrale ma all'occorrenza anche terzino. Lo scorso anno ha fatto una sola presenza in rossonero. Arriverebbe solo in caso di cessione di Wallace o Bastos (piace al Wolverhampton).