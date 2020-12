Lazio-Hellas Verona 1-2, le pagelle: Radu ingenuo, Tameze decisivo. Silvestri è super

LAZIO

Reina 6 - Può poco sui due gol, si fa trovare pronto sulle uscite alte e nelle altre occasioni.

Parolo 6,5 - L’emergenza chiama e lui risponde, ancora una volta, presente. A conti fatti, il migliore del terzetto difensivo.

Acerbi 6 - La sua partita numero 271 in Serie A dura meno di mezz’ora. Esce per un problema fisico, fin lì tutto bene. (Dal 28’ Hoedt 6 - Non era facile, si fa trovare pronto anche a freddo).

Radu 4,5 - Il pressing di Salcedo è ai limiti del regolamento, ma uno con la sua esperienza non può farsi uccellare così da un giovane.

Lazzari 5,5 - Bravo e sfortunato. Mette lo zampino in due gol: il primo è una sua autorete, che apre le marcature. Poi serve a Caicedo la palla del momentaneo 1-1. (Dall’81’ Fares 6 - Il merito di un paio di nitide palle gol, il demerito di non averle concretizzate).

Milinkovic-Savic 5 - Senza Luis Alberto ha più libertà ma anche più responsabilità. Le tradisce, con tante imprecisioni sparse in una gara non indimenticabile. Nel finale ha il pallone del pari: Silvestri gli dice no.

Leiva 5,5 - A proposito di responsabilità, scompare in una sera nella quale il centrocampo avrebbe bisogno della sua leadership. All’uscita dal campo, è il centrocampista con meno tocchi effettuati. (Dal 65’ Escalante 6 - Non cambia la serata, ma d’altra parte non erano su di lui le aspettative).

Akpa Akpro 6 - Al fianco di due titolatissimi, è il migliore del terzetto mediano di Inzaghi. Aggressivo, pericoloso, forse non un fuoriclasse ma almeno ci mette voglia e grinta. (Dall’81’ Pereira s.v.).

Marusic 5 - Molto accorto su Faraoni, forse fin troppo. Meglio nel finale a destra che per il resto della gara a sinistra.

Caicedo 6,5 - Sornione, scrive il suo nome nella storia della partita e poi esce. Bella la girata che vale il momentaneo 1-1: quando servono gol pesanti, o almeno potenzialmente tali, lui c’è. (Dal 65’ Correa 6 - Dà una scossa, almeno. Ma la mossa tattica funziona fino a un certo punto).

Immobile 5 - Il fatto che, senza Luis Alberto e Correa, le palle inattive tocchino a lui dice molto di quel che la Lazio non ha fatto sul mercato. Però manca un paio di palle gol che da lui non ti aspetteresti.

Inzaghi 5,5 - Corre ai ripari come può, tiene in panchina l’arma Correa che accende la partita quando però quest’ultima si è ormai fatta complicata. Ha l’inevitabile credito per il percorso in Champions League, ma due sconfitte di fila in casa non sono un bel vedere. Gli servono più alternative.

HELLAS VERONA

Silvestri 7,5 - Ma che portiere è diventato? Il voto è così alto da far pensare che i suoi vincano grazie a lui. Per 80 minuti non è così, poi diventa un gigante davanti ai disperati tentativi laziali.

Lovato 6,5 - Il suo tecnico lo piazza su Milinkovic e dopo un quarto d’ora lo rimanderebbe in panchina, poi ci ripensa. Buon per il Verona, perché il ragazzo ha stoffa e lo conferma.

Magnani 7 - Difficile trovare un insufficiente nel Verona di oggi, ma lui è stato proprio tra i migliori. Mura Immobile, mica uno qualsiasi.

Dawidowicz 6 - Tante belle chiusure, qualche sbavatura. Ma contro i corazzieri laziali gliele si possono concedere.

Faraoni 7 - Provvidenziale con alcuni interventi difensivi, mette il cross del primo vantaggio scaligero. Rimpianto per la sua ex squadra.

Barak 6,5 - Inizia la serata con una topica che fa sussultare Juric. Poi si riprende e conduce in porto una partita giocata davvero bene.

Veloso 6 - L’esperienza e anche la corsa. Meno nel vivo del gioco rispetto al compagno, ma quando serve c’è.

Dimarco 6,5 - Chissà se quel tiro si sarebbe infilato comunque in porta. Lazzari non toglie i dubbi, lui rimanda l’appuntamento col gol. Ma la sua firma, sull’1-0, c’è comunque.

Salcedo 6,5 - Juric gli dà fiducia, lui alla prima da titolare non la tradisce. Decisivo col pressing e forse anche l’appoggio per il 2-1 di Tameze. (Dal 77’ Colley s.v.)

Zaccagni 6 - Elegante come sempre, questa sera più defilato nell’economia della partita. Sbaglia un appoggio non da lui, cede il palcoscenico. (Dall’87’ Lazovic s.v.).

Tameze 7 - Sa fare bene tante cose. La novità è che sa fare egregiamente anche il centravanti. Schierato in un ruolo non suo, piazza di opportunismo la zampata che vale la vittoria. (Dal 69’ Favilli 6 - Prova a tenere alta la squadra).

Juric 7 - Reinventa la squadra, blocca le fonti di gioco della Lazio, vince grazie a una sua assoluta novità tattica. Sarà che i suoi ragazzi vanno oltre l’ordinario, come ha detto nei giorni scorsi. Ma ce li porta lui.