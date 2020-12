Lazio-Hellas Verona, la moviola: i biancocelesti protestano, ma i gol scaligeri sono regolari

L'Hellas Verona espugna l'Olimpico, battendo 2-1 la Lazio e superandola in classifica. Su entrambe le reti della formazione di Ivan Juric sono arrivate le proteste dei biancocelesti, ma le decisioni prese risultano ineccepibile, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Proteste laziali nelle azioni dei gol del Verona. In quella del primo vantaggio veneto, per un contrasto tra Milinkovic e Faraoni a metà campo prima che l’esterno gialloblù si incunei sulla destra per il traversone a DImarco. Ad ogni modo, Faraoni e Milinkovic alzano entrambi la gamba. Sulla rete di Tameze, si discute sulla pressione di Salcedo verso Radu nel retropassaggio che poi risulta fatale. Abisso passa dal Var: l’attaccante del Verona va sul pallone".