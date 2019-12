Con una nota ufficiale la Lega di Serie A ha comunicato lo spostamento di Lazio-Hella Verona, gara della 17^ giornata. Il match, inizialmente calendarizzato per l'8 gennaio, è stato spostato al 5 febbraio 2020.

La gara in questione è quella rinviata per l'impegno in Supercoppa Italiana della formazione di Simone Inzaghi.